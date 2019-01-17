YAŞLI ADAM ALEVLERDEN ÖNCE CANINI SONRA DA EKMEK TEKNESİNİ KURTARDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Bayrampaşa'da 4 katlı bir binanın altında depo olarak kullanılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın çıkan iş yerinde kaldığı öğrenilen yaşlı adam alevlerin arasından önce kendisini kurtardı ardından da seyyar satıcılık yaptığı aracını dışarı çıkardı. son anda kendisini önce kendisini kurtardı sonra da adam adamın son anda dışarı çıkarak yanmaktan kurtulduğu öğrenildi.

Yangın Bayrampaşa, Yenidoğan Mahallesi'nde gece saat 02:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kiraz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın altındaki iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri iş yerinden alevlerin yükseldiğini görünce önce içeri de kalan Ali Sunar isimli yaşlı adama seslendi, daha sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sardı. Bu sırada gündüzleri seyyar satıcılık yapan geceleri de depo olarak kullandığı iş yerinde kalan Ali Sunar isimli yaşlı adam da alevlerin arasından son anda çıktı. Yaşlı adam ardından da seyyar satıcılık yaptığı arabasını çıkardı yangından.