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Yaşlı adam apartman merdivenlerinde cansız halde bulundu!

12.09.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te tek başına yaşayan yaşlı adam, apartman merdivenlerinde ölü bulundu. 112 sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucunda hayatını kaybetme nedeninin kalp krizi olabileceği anlaşıldı.

Yaşlı adam apartman merdivenlerinde cansız halde bulundu!

Olay, Şirinevler Mahallesi Peyami Safa Caddesi'nde meydana geldi. Mesut İnce'nin (69) 6 katlı apartmanın merdiveninde hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ ANLAŞILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan ön incelemeye göre İnce'nin kalp krizinden öldüğü düşünülüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Karabük
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