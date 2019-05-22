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Yaşlı adam bu halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 16:47 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 8 gün önce bir akrabasının cenazesine geldikten sonra kaybolan 87 yaşındaki Salim Bodur, dere kenarında bir vatandaş tarafından tesadüfen bulundu.

Yaşlı adam bu halde bulundu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 8 gün önce bir akrabasının cenazesine geldikten sonra kaybolan 87 yaşındaki Salim Bodur, dere kenarında bir vatandaş tarafından tesadüfen bulundu. Yaşlı adamın bulunduğu halinin görüntüleri ortaya çıktı.
Samsun’dan Ordu’nun Fatsa ilçesine bir akrabasının cenazesine geldikten sonra cenaze bitimi bir anda ortadan kaybolan Salim Tutar, inanılmaz bir şekilde 8 gün sonra Ilıca Deresi kenarında bulundu.
Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığınca ilçenin her tarafında aranan alzheimer ve sara hastası Salim Bodur bir vatandaşın bahçesinde dere kenarında bulundu. Dere kenarına yaklaşık 30 metreden düşen alzheimer ve sara hastası Salim Bodur, kayıp olduğu günden bu zamana kadar su ile beslendiğini ifade etti.
Yaşlı adamın dere yatağında bulunduğu halinin görüntüleri ortaya çıktı. Derede yatar halde duran yaşlı adam, yarı baygın halde görülüyor.

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