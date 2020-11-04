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Yaşlı adam çamaşır asarken düşerek yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 14:19 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta yaşlı bir adam, balkonda çamaşır asarken sandalyeden düşerek yaralandı.Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi’nde meydana geldi.

Yaşlı adam çamaşır asarken düşerek yaralandı

Kahramanmaraş’ta yaşlı bir adam, balkonda çamaşır asarken sandalyeden düşerek yaralandı.
Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşine yardımcı olmak için balkondaki çamaşırları asmak isteyen Cafer El (73), çıktığı sandalyenin kayması sonucu üzerinden düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaşlı adamı Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırdı.
Hastanede yapılan incelemenin ardından Cafer El’in bel ve kalçasında kırık olduğu tespit edildi. Yaşlı adamın tedavisi devam ederken eşinin de daha önce düşerek belini kırdığı öğrenildi.

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