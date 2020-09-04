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Yaşlı adam döviz bürosuna 100 bin TL’lik sahte altın sattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 11:15 | Son Güncelleme

Fatih’te farklı günlerde aynı döviz bürosuna toplam 100 bin TL’lik sahte altın satan yaşlı adam yakalandı.

Fatih’te farklı günlerde aynı döviz bürosuna toplam 100 bin TL’lik sahte altın satan yaşlı adam yakalandı. Altınları sattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Fatih Hobyar Mahallesi Hamidiye Caddesi’nde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. Büroya gelen yaşlı adam elindeki altınları bozdurmak istedi. Döviz bürosu çalışanı E.O. altınları özel solüsyona batırıp kontrol etti ve altınların sahte olmadığını gördü. Bunun üzerine adamdaki altınları alarak parasını verdi. Aynı adam sonraki günlerde yine aynı yere gelerek elindeki altınları bozdurmaya devam etti. Her seferinde altınları kontrol eden E.O., herhangi bir sorun çıkmadığı için altınları almaya devam etti.

Adamın getirdiği altınların sahte olduğunu anlayınca şoke oldu
Yaşlı adam 31 Ağustos tarihinde aynı döviz bürosuna tekrar geldi. Elindeki 5 adet tam altını çalışana veren adam, onları da bozdurmak istediğini söyledi. Ancak E.O., elinde altınları karşılığında verecek parasının kalmadığını ve elindekileri bozdurmak üzere Kapalıçarşı’ya gideceğini söyledi. Adamın farklı günlerde getirdiği toplam 31 adet tam altını alarak Kapalıçarşı’ya giden E.O. orada büyük bir şok yaşadı. Altınları bozdurmak istediği yer, bu altınların darphane çıkışlı olmadığını, 3 boyutlu kaplama yöntemiyle hazırlandıkları ve dışının altın içlerinin ise gümüş olduğunu söyleyince E.O. döviz bürosuna dönerek yaşlı adamı beklemeye başladı ancak adam geri gelmedi.

Adam aynı sokağa tekrar geldi, polis üzerindeki sahte altınlarla yakaladı
Olaydan bir gün sonra, döviz bürosu çalışanı E.O., yaşlı adamı karşı kaldırımda gördü. E.O. bunun üzerine vakit kaybetmeden polisi arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis, adının Akif D. (64) olduğu öğrenilen şahısı kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 40 adet sahte altın ele geçirildi. Şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Döviz bürosunun 100 bin TL’sini dolandıran yaşlı adam tutuklandı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Akif D., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, döviz bürosu çalışanı E.O.’nun, yaşlı adamın getirdiği altınlara toplam 100 bin 440 TL ödediği öğrenildi.

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