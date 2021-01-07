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  4. Yaşlı adam eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti

Yaşlı adam eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti

07.01.2021 15:22 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde eşini, 10 yaşındaki çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle vurarak öldüren koca, aynı silahla intihar etti.Olay, ilçeye bağlı Aşağı İçmeler Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde eşini, 10 yaşındaki çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle vurarak öldüren koca, aynı silahla intihar etti.
Olay, ilçeye bağlı Aşağı İçmeler Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Barış Sokak’ta ikamet eden 80 yaşındaki Hasan B. ile eşi Döndü B. (47) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Hasan B., tartışmanın büyümesi üzerine eşi Döndü B.’ye av tüfeği ile ateş etti. Hasan B., 10 yaşındaki çocuklarının gözü önündeki olaydan sonra aynı silahla intihar etti.
Olay ihbarının ardından eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan B. ve Döndü B.’nin cansız bedenleri, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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