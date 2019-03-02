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Yaşlı adam evinde başından vurulmuş halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 13:58 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük ilçesinde, tek katlı evinde yalnız başına yaşayan 84 yaşındaki adam evinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.Olay ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

Konya’nın Hüyük ilçesinde, tek katlı evinde yalnız başına yaşayan 84 yaşındaki adam evinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.
Olay ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim merkezinde tek katlı evinde yaşayan 84 yaşındaki Ahmet İlgi, iki gündür camiye gelmeyince arkadaşları evine gitti. Ahmet İlgi’nin evine gelen arkadaşları yaşlı adamı oturma odasında kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından vurulduğu belirlenen yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı adamın tabancayla bir el ateş edilerek başından vurulduğu belirlendi. Ahmet İlgi’nin cesedi olay yeri ve savcı incelemesi sonrasında otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adamın cinayete kurban gittiğinden şüphe edilirken, jandarma olay yeri inceleme ekipleri de evde parmak izi çalışması yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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