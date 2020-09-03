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Yaşlı adam evinde bıçaklamış halde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 03:02 | Son Güncelleme

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde, tek yaşayan adam, evde bıçaklanmış halde ölü bulundu.Edinilen bilgilere göre olay Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Azizler köyünde meydana geldi.

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde, tek yaşayan adam, evde bıçaklanmış halde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre olay Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Azizler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yalnız yaşayan İbrahim Kaynak’a (76) komşusu M.Y., yemek getirmek için eve geldi. Kapıyı çalan M.Y., kapı açılmayınca evin etrafında dolaştı. Evin camlarının kırık olduğunu fark eden M.Y., ambulans ve jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim Kaynak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan Kaynak’ın vücudunda boğuşma izlerinin bulunduğu öğrenildi. Kaynak’ın cenazesi Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ayrıca jandarma ekipleri cinayeti işleyen kişi ya da kişiler hakkında arama çalışması başlattı.
Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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