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Yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 17:38 | Son Güncelleme

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki yatalak hasta yanarak öldü

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki yatalak hasta yanarak öldü.

İlçeye bağlı Saraycık köyünde Lütfiye ve Raşit Güller'e (80) ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köy sakinleri, eşi tarlada olan ve yatalak olduğu için evden çıkamayan Raşit Güller'i kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ilgaz, Kurşunlu ve Tosya belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettikleri yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Ekipler, tamamen yanan evde soğutma çalışmalarının ardından Raşit Güller'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kemik parçaları Çankırı Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çalışmalar sırasında ev sahibinin beslediği köpeğin bölgeden ayrılmaması dikkati çekti.

Yangında bir köpek ve bir eşeğin de telef olduğu öğrenildi.

Köy muhtarı Arif Bağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dumanı görünce eve geldiklerini belirterek, köylülerin Raşit Güller'i kurtarmaya çalıştığını, bazılarının yaralandığını söyledi.

Bağcı, yangın sırasında Raşit Güller'in eşi Lütfiye Güller'in tarlada olduğunu ifade etti.

Evde mahsur kalan yaşlı adamı çıkarmaya çalışan köy sakinlerinden Muhittin Keçe de çığlıkları duyup eve koştuklarını dile getirerek, "Evin içinden alevler yükseldiğini gördük. Odaya girdiğimizde yatağın yarısı yanmıştı. Biz yaşlı amcayı kurtarmaya çalışırken çatı da çökme noktasına gelmişti. Yangının büyümesi sonucu kurtaramadık." dedi.

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AFAD çankırı ılgaz itfaiye Saraycık köyü yangın

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