HABER

Yaşlı adam evinde çıkan yangında öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 09:35 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde Kadir Ünal (86), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde Kadir Ünal (86), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi 117 Sokak’ta yaşayan Kadir Ünal'ın evinden yükselen dumanları fark eden akrabaları ve komşuları, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, Kadir Ünal'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Kadir Ünal'ın cesedi, olay yerinde incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ünal’ın gelini Lütfiye Ünal kayınpederinin Alzheimer hastası olduğunu ve bakımının çocukları tarafından yapılarak, sürekli kontrol edildiğini söyledi. Sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturduğu ihtimali üzerinde duran ekipler, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Canan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyorCanan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyor
Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz edip...Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz edip...
Klimayı sökünce şoke oldularKlimayı sökünce şoke oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Gece yarısı baldızının yatak odasına gidip...

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz edip...

Klimadan 1 metrelik zehirli yılan çıkartıldı

Klimayı sökünce şoke oldular

2018’in en iyi seyahat fotoğrafları

2018’in en iyi seyahat fotoğrafları

Kızı ile damadının tartışmaması için parkta yaşamaya başladı

Anlattıkları yürek burktu!

İstanbul’da vahşi cinayet: Boğazını keserek öldürdü

İstanbul’da vahşi cinayet: Boğazını keserek öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.