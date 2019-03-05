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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 19:15 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, tek başına yaşayan yaşlı adam yakınları tarafından evinde ölü bulundu.Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Karapınar Camii karşı tarafında bulunan bir ikamette yalnız yaşayan Abdurrahman Aka’dan (50), haber alamayan yakınları merak ederek evine gitti.

Adıyaman’da, tek başına yaşayan yaşlı adam yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Karapınar Camii karşı tarafında bulunan bir ikamette yalnız yaşayan Abdurrahman Aka’dan (50), haber alamayan yakınları merak ederek evine gitti. Yakınları tarafından ev içerisinde hareketsiz halde bulunan Abdurrahman Aka için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Aka’nın öldüğünü belirleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ev içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Aka’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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