YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

14.01.2021 11:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.Olay, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Özerler Mahallesi Keskinkaya Sokak’ta meydana geldi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Olay, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Özerler Mahallesi Keskinkaya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evde yaşayan Alzheimer hastası H.B., oğlu tarafından evinde ölü bulundu. Verilen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekipleri intikal etti.
Emniyet ekiplerinin ilk incelemesinin ardından olay yerine savcı ve olay yeri inceleme ekipleri de geldi.
Yapılan incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
Kırklareli'nde kar yağışı başladıKırklareli'nde kar yağışı başladı

Kırklareli Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:58
Sabah
08:29
Öğle
13:25
İkindi
15:49
Akşam
18:11
Yatsı
19:37

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Duygu Eczanesi
Merkez
Ladin Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Çelik Eczanesi
Babaeski
Orhan Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı

Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı

Kırklareli’nde mülteci taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 21 yaralı

Kırklareli’nde mülteci taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 21 yaralı

Kırklareli'nde sığınmacıları taşıyan midibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı

Kırklareli'nde sığınmacıları taşıyan midibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı

Kırklareli’de cuma namazları kapalı pazar yerinde kılınacak

Kırklareli’de cuma namazları kapalı pazar yerinde kılınacak

Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı

Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı

Kırklareli'nde toprak kayması meydana geldi

Kırklareli'nde toprak kayması meydana geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.