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  4. Yaşlı adam evinde ölü bulundu, ondan geriye köpeği kaldı

Yaşlı adam evinde ölü bulundu, ondan geriye köpeği kaldı

06.02.2021 15:16 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da yalnız yaşayan 60 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

Elazığ’da yalnız yaşayan 60 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu. Ondan geriye ise, 10 yıldır beraber yaşadığı köpeği kaldı.
Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Zerdali Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın birinci katında Paşa isimli köpeği ile birlikte yalnız yaşayan Hikmet Baçak’a (60) arkadaşı ulaşamadı. Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler şahsın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Baçak’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği bildirildi.
10 yıldır yaşadığı köpeği Paşa ise Elazığ Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü tarafından alınarak yakınlarına teslim edildi.

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