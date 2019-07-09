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Yaşlı adam hayvanlarını beklerken öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 14:19 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de yaylada hayvanlarını bekleyen Trabzonlu vatandaş ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre Gümüşhane’nin Merkeze bağlı Çorak köyü sınırlarındaki Kurtdere yaylasında hayvancılık yapan 62 yaşındaki Selahattin Bayrak, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için mera alanına gitti.

Yaşlı adam hayvanlarını beklerken öldü

Gümüşhane’de yaylada hayvanlarını bekleyen Trabzonlu vatandaş ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre Gümüşhane’nin Merkeze bağlı Çorak köyü sınırlarındaki Kurtdere yaylasında hayvancılık yapan 62 yaşındaki Selahattin Bayrak, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için mera alanına gitti. Bir süre Bayrak’tan haber alamayan yakınları meraya geldiklerinde Bayrak’ın yerde hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri Bayrak’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kalp krizi nedeniyle öldüğü değerlendirilen Bayrak’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bayrak’ın Trabzon’nun Maçka ilçesinde hayvancılıkla uğraştığı, yaz döneminde hayvanlarını otlatmak için Gümüşhane’nin merkeze bağlı Çorak Köyü sınırlarında yer alan Kurtdere yaylasına geldiği öğrenildi.

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