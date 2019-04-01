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Yaşlı adam kaldırımda bisikletiyle mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 15:24 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, yaşlı bir adam cadde üzerinde park eden araçlar yüzünden 3 tekerlekli bisikletiyle kaldırımda mahsur kaldı.Olay, Yunus Emre Caddesi üzerinde yaşandı.

Yaşlı adam kaldırımda bisikletiyle mahsur kaldı

Eskişehir’de, yaşlı bir adam cadde üzerinde park eden araçlar yüzünden 3 tekerlekli bisikletiyle kaldırımda mahsur kaldı.
Olay, Yunus Emre Caddesi üzerinde yaşandı. Yol üzerinde 3 tekerlekli bisikletiyle ilerleyen yaşlı bir şahıs, yorulup bisikletinden indi. Daha sonra bisikletini kaldırıma çıkararak, yoluna devam etmek istediği sırada beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Yaşlı adamın güçlükle kaldırama çıkardığı bisikletiyle ilerlemek istediği anda kaldırımın dar olması ve burada bulunan ağaçlar geçişine izin vermedi. Şahıs tekrar yola inmek istese de bu kez caddede yol kenarına park eden araçlar geçişi engelledi. Adeta bir dikdörtgen içerisine hapsolan yaşlı adam çaresizce yoldan geçen vatandaşlardan yardım istedi.
Daha sonra yaşlı adamın duruma kayıtsız kalmayan bazı vatandaşlar, 3 tekerlekli bisikleti güçlükle çıkararak yola getirdi. Kendisine yardım eden insanlara teşekkür eden yaşlı adam, park yasağının olduğu caddeye park eden araç şoförlerine sitem ederek yoluna devam etti.

Yaşlı adam kaldırımda bisikletiyle mahsur kaldı

Yaşlı adam kaldırımda bisikletiyle mahsur kaldı

Yaşlı adam kaldırımda bisikletiyle mahsur kaldı

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