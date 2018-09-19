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Yaşlı adam kanlar içinde kalmıştı... Cinsel saldırının kurbanı çıktı!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 11:21 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokak ortasında saldırıya uğrayan şahsın, oğlunun işlediği cinsel saldırı suçu nedeniyle darp edildiği öne sürüldü.

15 Eylül Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında ilçe merkezinin en işlek noktasında meydana gelen olayda A.K. (57), 3 kişinin tekme ve yumruklu saldırısına uğrayarak yaralanmıştı.

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Hastaneye kaldırılan A.K. tedavi altına alınmıştı. A.K.’nin ruhsal sorunları olduğu belirtilen oğlu B.K.'nin cinsel saldırı suçu üzerine kendisine yapılan uyarılara duyarsız ve ilgisiz kalması nedeniyle 3 kişi tarafından darp edildiği iddia edildi.

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A.K’nin kendisine saldıran kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınan ve savcılığın tutuklamasını talep ettiği B.K’nın psikolog gözetiminden geçmesinin beklendiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel saldırı Tekirdağ Malkara saldırı

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adalet olmayınca sonuç bu
BİR NÜSÜBET BİN NASİHATTEN İYİDİR. SENİN PİCİN ONUN BUNUN IRZINA GEÇİP MİLLETİN HAYATINI KARARTINCA MI UYARACAKSIN. İLGİSİZ KALMAK NE DEMEK?
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