Yaşlı adam kaybolan keçilerine kavuştu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekipleri, 9 gün önce kaybolan keçileri bularak sahibine teslim etti.

Kuzca Mahallesi Aladağ mevkisinde yaşayan Mehmet Şen (81), 31 Aralık'ta 16 keçisini Yakapınar mevkisinde bir süre otlattıktan sonra, arazide bırakarak evine döndü.

Akşam saatlerinde gittiği bölgede hayvanlarından sadece üçünü bulan Şen, dört gün boyunca komşularının da desteğiyle arama yaptı.

Şen, keçileri bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Kuvvetli yağış ve fırtınaya rağmen bölgede çalışma yürüten jandarma ekipleri, kaybolan 13 keçiyi bularak, aileye teslim etti.

Mehmet Şen, yaptığı açıklamada, keçilerin tek geçim kaynakları olduğunu, hayvanlarının bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Jandarmaya ve komşularına teşekkür eden Şen, "Allah devletimize zeval vermesin. Kendi imkanlarımızla bu yaşlı halimde keçilerimi bulmam çok zordu. Askerlerimiz dört gün dağda keçilerimizi aradı, buldu. Çok teşekkür ederim." dedi.

