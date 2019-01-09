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Yaşlı adam kaybolan keçilerine kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 10:18 | Son Güncelleme

Antalya'da 81 yaşındaki Mehmet Şen, 9 gün önce kaybolan ve jandarma ekipleri tarafından bulunan 13 keçiyi teslim almanın mutluluğunu yaşadı - Mehmet Şen: - "Allah devletimize zeval vermesin. Kendi imkanlarımızla bu yaşlı halimde keçilerimi bulmam çok zordu"

Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekipleri, 9 gün önce kaybolan keçileri bularak sahibine teslim etti.

Kuzca Mahallesi Aladağ mevkisinde yaşayan Mehmet Şen (81), 31 Aralık'ta 16 keçisini Yakapınar mevkisinde bir süre otlattıktan sonra, arazide bırakarak evine döndü.

Akşam saatlerinde gittiği bölgede hayvanlarından sadece üçünü bulan Şen, dört gün boyunca komşularının da desteğiyle arama yaptı.

Şen, keçileri bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Kuvvetli yağış ve fırtınaya rağmen bölgede çalışma yürüten jandarma ekipleri, kaybolan 13 keçiyi bularak, aileye teslim etti.

Mehmet Şen, yaptığı açıklamada, keçilerin tek geçim kaynakları olduğunu, hayvanlarının bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Jandarmaya ve komşularına teşekkür eden Şen, "Allah devletimize zeval vermesin. Kendi imkanlarımızla bu yaşlı halimde keçilerimi bulmam çok zordu. Askerlerimiz dört gün dağda keçilerimizi aradı, buldu. Çok teşekkür ederim." dedi.

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arama çalışması Jandarma keçi Kumluca

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