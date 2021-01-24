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  4. Yaşlı adam kaza yapınca imdadına polisler yetişti

Yaşlı adam kaza yapınca imdadına polisler yetişti

24.01.2021 14:50 | Son Güncelleme:
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Bursa’da kısıtlama saatlerinde hastaneye giden yaşlı adam kaza yapınca yardımına polisler koştu.Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında hastaneye gitmek için evinden çıkan 74 yaşındaki adam kaza yapınca imdadına polisler koştu.

Bursa’da kısıtlama saatlerinde hastaneye giden yaşlı adam kaza yapınca yardımına polisler koştu.
Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında hastaneye gitmek için evinden çıkan 74 yaşındaki adam kaza yapınca imdadına polisler koştu. Acemler Kavşağı İzmir istikametine giden Kemal Erman idaresindeki 16 JAE 54 plakalı otomobil, Behçet Şenkaya yönetimindeki 16 TV 366 plakalı kamyona çarptı. Kazanın etkisiyle panikleyen yaşlı adam aracından inemeyince yardımına denetim noktasında bulunan polis ekipleri koştu. Yaşlı adamı araçtan indirerek sakinleştiren ekipler, daha sonra yolu trafiğe açtı. Kazada yaralanan olmazken, 74 yaşındaki Kemal Erman sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası polis ekipleri tarafından gitmek istediği yere bırakıldı.

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