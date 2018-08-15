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Yaşlı adam kendini asarak intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 20:12 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 72 yaşındaki Nuri Dadaş evinin yakınındaki bir bina kendini merdiven korkuluklarına asarak intihar etti.

Yaşlı adam kendini asarak intihar etti

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 72 yaşındaki Nuri Dadaş evinin yakınındaki bir bina kendini merdiven korkuluklarına asarak intihar etti.
Darıca Osmangazi Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki evinden sabah saatlerinde çıkarak, Işık Sokak'taki bir binanın bodrum katına giren Nuri Dadaş, burada merdiven korkuluğuna bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi. Sokaktan geçen vatandaşlar ipte asılı kişiyi görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis incelemelerde bulunurken, Nuri Dadaş'ın zaman zaman mahalledeki parkta ayakkabı boyacılığı yaparak yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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