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Yaşlı adam ‘kuyumcu soygunu’ yalanı ile 120 bin TL dolandırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 14:20 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşlı adam telefon dolandırıcıları tarafından ‘kuyumcu soygunu’ yalanı ile 120 bin TL dolandırıldı.

Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşlı adam telefon dolandırıcıları tarafından ‘kuyumcu soygunu’ yalanı ile 120 bin TL dolandırıldı. Olayı gerçekleştiren şahıs ise jandarma ekipleri tarafından yakalanırken jandarma kentte son 10 gün içinde 4 telefon dolandırıcılığı olayını aydınlattı.
Olay, Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Cemal Babacan’ı (74) isimli yaşlı adamı telefon ile arayan ve kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcı bir kuyumcu soygunu gerçekleştirildiğini söyledi. Soygunda çalınan altın ve paraların Babacan’da olduğu yönünde istihbarat aldıklarını belirten dolandırıcılar çalınan altın ve paraların karşılaştırılacağını belirtti. Babacan’dan evdeki altın ve paraları hazırlamalarını söyleyen dolandırıcı ardından Babacan’ın evine gitti. Sonrasında ise eve gelen dolandırıcı para ve altınlardan oluşan toplamdaki rakamsal değeri yaklaşık 120 bin TL’yi alarak kaçtı. Bunun üzerine yaşlı adam jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler dolandırıcı şahsın daha önceden farklı şekillerde telefon dolandırıcılığı yapan ve sabıkası olan Cemalattin Aslan (55) olduğunu belirledi.

Tutuklanan şahsın daha önceden 4 kişiyi daha dolandırdığı ortaya çıktı!
Aslan’ın peşine düşen jandarma ekipleri ilçeden kaçmaya çalışan zanlıyı kullandığı araç ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aslan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklanan Aslan’ın Muğla ile birlikte Denizli’de yine benzer yöntemler ile 4 kişiyi daha dolandırıldığı öğrenilirken Aslan’ın ayrıca dolandırıcılık suçundan cezaevine girip çıktığı kaydedildi.
Öte yandan, jandarmanın Denizli genelinde son 10 gün içinde benzer 4 dolandırıcılık olayını aydınlattığı öğrenildi.

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