Yaşlı adam ‘kuyumcu soygunu’ yalanı ile 120 bin TL dolandırıldı

Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşlı adam telefon dolandırıcıları tarafından ‘kuyumcu soygunu’ yalanı ile 120 bin TL dolandırıldı. Olayı gerçekleştiren şahıs ise jandarma ekipleri tarafından yakalanırken jandarma kentte son 10 gün içinde 4 telefon dolandırıcılığı olayını aydınlattı.

Olay, Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Cemal Babacan’ı (74) isimli yaşlı adamı telefon ile arayan ve kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcı bir kuyumcu soygunu gerçekleştirildiğini söyledi. Soygunda çalınan altın ve paraların Babacan’da olduğu yönünde istihbarat aldıklarını belirten dolandırıcılar çalınan altın ve paraların karşılaştırılacağını belirtti. Babacan’dan evdeki altın ve paraları hazırlamalarını söyleyen dolandırıcı ardından Babacan’ın evine gitti. Sonrasında ise eve gelen dolandırıcı para ve altınlardan oluşan toplamdaki rakamsal değeri yaklaşık 120 bin TL’yi alarak kaçtı. Bunun üzerine yaşlı adam jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler dolandırıcı şahsın daha önceden farklı şekillerde telefon dolandırıcılığı yapan ve sabıkası olan Cemalattin Aslan (55) olduğunu belirledi.