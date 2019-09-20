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Yaşlı adam, liseli kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 16:35 | Son Güncelleme

BARTIN’da, market çalışanları, dükkanlarının önündeki masada oturan Mustafa U.’yu(64), yanında oturan liseli kıza tacizde bulunduğu iddiasıyla fotoğraflayıp, polise ihbar etti.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN’da, market çalışanları, dükkanlarının önündeki masada oturan Mustafa U.’yu(64), yanında oturan liseli kıza tacizde bulunduğu iddiasıyla fotoğraflayıp, polise ihbar etti. Markete gelen polis, şüpheliyi gözaltına alırken, liseli kız, Mustafa U.'yu daha önceden oturdukları mahalleden tanıdığını söyledi.

Okullar bölgesi olarak da bilinen Ömer Tepesi mevkiinde bulunan bir marketin çalışanları, dükkanları önündeki masada oturan yaşlı adam ile liseli kızı fotoğrafladı. Ardından da 'taciz' iddiasıyla polis ihbar hattına yolladı. İhbar üzerine bölgede devriye görevi yapan Mobil Okul Timi ile Asayiş Şube ve Yunus ekipleri, markete yönlendirildi.

Adrese gelen ekipler, Mustafa U. olduğu belirlenen adam ile L.K.isimli liseli kızı, masada yan yana otururken buldu. Mustafa U. 16 yaşındaki liseliye, marketten yiyecek alıp, elle tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Polis, lise 2’nci sınıf öğrencisi L.K.’nin ailesine haber verdi. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen L.K., Mustafa U.'yu daha önce oturdukları mahalleden tanıdığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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