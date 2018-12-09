Yaşlı adam, odada çıkan yangında yaşamını yitirdi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yalnız oturan Mehmet Aktan (85), odasında çıkan yangında dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi.

Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi Cumayeri mevkisinde oturan Mehmet Aktan'ın evine bugün saat 06.30 sıralarında gelen damadı M.Ş., içeriden duman çıktığını fark etti. İçeri girdiğinde Mehmet Aktan'ın yerde hareketsiz yattığını ve sırtındaki kıyafetinde alev olduğunu gören M.Ş., su dökerek söndürdü. M.Ş. daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri Mehmet Aktan'ın olduğu odada yangın çıktığını ve kendi kendine söndüğünü belirledi. İtfaiye odada soğutma çalışması yaparken, 112 ekiplerinin yaptığı incelemede Mehmet Aktan'ın yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin nöbetçi savcıyla birlikte yaptığı inceleme sonrası Mehmet Aktan'ın cenazesi morga konuldu.

Mehmet Aktan'ın dün gece soba zannederek, odanın ortasında ısınmak için ateş yaktığı, bir süre sonra sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktığı, yaşlı adamın olay sırasında uykuda olduğu ve bu nedenle dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Bir kızı ve 4 torunu bulunan Mehmet Aktan'ın eşini bir yıl önce kaybettiği ve bu nedenle evinde yalnız yaşadığı belirtildi.

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