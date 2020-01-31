Yaşlı adam ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 87 yaşındaki adama otomobil çarptı.

Kaza Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre 87 yaşındaki Bayraktar İlimdar, Kalburt mevkiinde bulunan üst geçidi kullanamadığı için Bursa-Ankara yolunda karşıdan karşıya geçmek isterken M.T. idaresindeki 34 UN 5238 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu yaşlı adam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Bayraktar Alemdar’ın sağlık durumunun ağır olduğu, kazayla alakalı tahkikat başlatıldığı öğrenildi.



