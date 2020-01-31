HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yaşlı adam ölümden döndü

Yaşlı adam ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:20 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 87 yaşındaki adama otomobil çarptı.Kaza Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi.

Yaşlı adam ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 87 yaşındaki adama otomobil çarptı.
Kaza Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre 87 yaşındaki Bayraktar İlimdar, Kalburt mevkiinde bulunan üst geçidi kullanamadığı için Bursa-Ankara yolunda karşıdan karşıya geçmek isterken M.T. idaresindeki 34 UN 5238 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu yaşlı adam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Bayraktar Alemdar’ın sağlık durumunun ağır olduğu, kazayla alakalı tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Yaşlı adam ölümden döndü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Cani böyle getirildi!Cani böyle getirildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı

Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Altay tankı açıklaması!

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'Altay' tankı açıklaması!

Pompalı tüfekle 5 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralamıştı! Olay yerinde her şeyi tek tek anlattı

Cani böyle getirildi!

Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın son yolculuğuna uğurlandı

Ergenekon kumpas davasının kilit ismiydi! Böyle uğurlandı

Meral Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Kötü kokuların geldiği evde kadın cesedi bulundu

Kötü kokuların geldiği evde kadın cesedi bulundu

Tokat'taki hastanede 4 saatlik koronavirüs karantinası

Tokat'taki hastanede 4 saatlik 'koronavirüs' karantinası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.