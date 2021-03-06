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  4. Yaşlı adam ortalığı karıştırdı! Önce şiir okudu sonra cinsel organını gösterdi

Yaşlı adam ortalığı karıştırdı! Önce şiir okudu sonra cinsel organını gösterdi

06.03.2021 13:36 | Son Güncelleme:
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Antalya'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ünal O. oturduğu apartmanın 7'nci katındaki dairesinin penceresi ve balkonundan eşyaları bahçeye attı. Olay yerine gelen ekiplerin eylemini sonlandırmasını istediği yaşlı adam, önce şiir okudu, daha sonda cinsel organını gösterdi. Olayın şokunu üzerinden atamayan komşuları, aynı eylemi sürekli tekrarladığını belirterek, Ünal O.'dan şikayetçi oldu.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi 6450 Sokak'taki 8 katlı Defne Apartmanı'nda meydana geldi. 7'nci kattaki dairede yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ünal O., henüz bilinmeyen nedenle pencereden ve balkondan eşyalarını atmaya başladı. Evde bulunan masa, halı, damacana, vantilatör, tost makinesi, televizyon gibi çok sayıda eşyayı balkondan bahçeye atan Ünal O. için komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

ÖNCE ŞİİR OKUDU DAHA SONRA CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi aldı, Ünal O.'dan eylemini sonlandırmasını istedi. Ancak Ünal O. önce şiir okudu, daha sonda cinsel organını gösterip içeriye girdi. Çabalara rağmen aşağıya inmeyen Ünal O., içeriye girip uzun süre çıkmayınca polis olay yerinden ayrıldı.

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ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayın şokunu üzerinden atamayan komşuları, aynı eylemi sürekli tekrarladığını belirterek, Ünal O.'dan şikayetçi oldu.

Kaynak: DHA

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