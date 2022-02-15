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Yaşlı adam otel odasında ölü bulundu

15.02.2022 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde, 2 yıldır otelde kalan 73 yaşındaki şahıs otel odasında ölü olarak bulundu.

Yaşlı adam otel odasında ölü bulundu

Olay, saat 15:00 sıralarında Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Aydın Doğan Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi.

2 yıldır otelde tek başına kaldığı öğrenilen Cabir Yücel’den 3 gündür haber alamayan otel görevlileri polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cabir Yücel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Gümüşhane Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Gümüşhane
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