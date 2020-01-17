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  4. Yaşlı adam otoparkta ölü bulundu

Yaşlı adam otoparkta ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 17:56 | Son Güncelleme

Bolu’da yaşlı bir adam otoparkta ölü olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi Gülez Sokak’ta 2 genç, yol üzerindeki bir otoparkta hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti.

Bolu’da yaşlı bir adam otoparkta ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi Gülez Sokak’ta 2 genç, yol üzerindeki bir otoparkta hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti. Yerde yüzüstü yatan şahsın ters çeviren gençler, şahsın yüzünde kan olduğunu gördü. Gençlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınan bölgede yapılan incelemede, şahsın 70 yaşındaki Mustafa Çamlıoğlu olduğu belirlendi. Çevredeki vatandaşların ailesine ulaştığı Mustafa Çamlıoğlu’nun bilinen herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından, Çamlıoğlu’nun cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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