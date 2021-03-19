Yaşlı adam özel hastanenin önünde can çekişerek hayatını kaybetmişti! Hastane kusursuz bulundu

Olay, 28 Eylül 2020 tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde bulunan Özel Merkez Hastanesinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sebahattin Duru (60) isimli vatandaş, fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar Duru’nun yardımına koştu. Duru’nun fenalaştığını gören vatandaşlar hastane personeline bağırarak yardım istedi. Hastane personeli ise Duru’nun hastanede olmadığı için müdahale edemeyeceklerini söyledi. Vatandaşlar daha sonra cep telefonları ile bir yandan o anları görüntülerken, diğer yandan da 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen Duru kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HASTANE KUSURSUZ BULUNDU

Yaşlı adamın ailesinin şikayetçi olması üzerine hastane hakkında Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma neticesinde ise, olayın hastanenin dışında gerçekleştiği gerekçe gösterilerek hastane kusursuz bulundu.