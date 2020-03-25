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Yaşlı adam polisi arayınca son anda dolandırılmaktan kurtuldu!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2020 17:36 | Son Güncelleme

Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi'nde dolandırılmak üzere olan yaşlı adam, son anda polisi arayınca dolandırılmaktan kurtuldu. 84 yaşındaki Ahmet Kuyumcu, dolandırıcının, kimliğini kendisinden daha iyi bildiğini söyledi.

Yaşlı adam polisi arayınca son anda dolandırılmaktan kurtuldu!

Olay, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı Kumcular Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefon dolandırıcısı bir kişi,emekli Ahmet Kumcu’yu (84) cep telefonundan aradı. Kendini komiser olarak tanıtan telefon dolandırıcısı yaşlı adama hangi bankalarla çalıştığını sordu. Tüm kimlik bilgilerini telefon dolandırıcısından duyan yaşlı adam polisi arayarak yardım istedi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede Ahmet Kumcu’nun evine gelerek telefon dolandırıcısını yakalamak için peşine düştü.

'KİMLİĞİMİ BENDEN İYİ BİLİYOR, BEN BİLMİYORUM'

Yaşadığı olayı anlatan Ahmet Kumcu, "Komiserim diye aradı. ‘Ben emekliyim’ dedim. Bana baba ve anne adımı söyledi, doğum tarihimi söyledi. Hangi banka ile çalıştığımı sordu. ‘Benim param yok ki bankayla çalışayım’ dedim. Ondan sonra ‘Maaşını kim alır’ dedi. Bende, ‘Benim maaşımı benim oğlan alır’ dedim. Kimliği benden iyi biliyor. Ben bilmiyorum kimliği o biliyor” diye konuşarak şaşkınlığını dile getirdi.

Olayın ardından polis ekipleri yaşlı adama ve çevredeki vatandaşlara emniyetin, savcılığın veya diğer hiçbir resmi kurum ya da kuruluşun hiçbir şekilde asla telefonla arayıp banka bilgileri, kimlik bilgileri isteyip para talebinde bulunmadığını belirterek, bu konularda çok duyarlı olunması gerektiğini hatırlattı. (İHA)

Polisi arayan yaşlı adam dolandırılmaktan kurtuldu

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Anahtar Kelimeler:
polis dolandırıcı

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