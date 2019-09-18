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Yaşlı adam tarlada ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 21:46 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ot toplamak için tarlaya giden 85 yaşındaki kişinin, yılan ısırması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi tarlada ölü bulundu.

Besni ilçesine bağlı Kesmetepe köyünde ot toplamak için evinden ayrılan Cuma Emre'nin (85) evine dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaptıkları çalışmada Emre'nin tarlada cesedini buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı adamın yılan ısırmasından dolayı hayatını kaybettiği belirlendi.

Emre'nin cesedi, otopsi için Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Kesmetepe ölü tarla yaşlı adam

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