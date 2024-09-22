Yaşlı adam torunu yaşındaki market çalışanını taciz etti

Bir zincir markette çalışan genç kız kendisine taciz edildiği anı anbean paylaştı. Görüntülerde genç kız kendisinden yardım isteyen yaşlı bir adama ürünleri gösterdi. Ardından ürünleri alır gibi yapıp market çalışanının kolunu okşamaya başladı. Bunun üzerine market çalışanı elindeki ürünü hemen bırakarak, yaşlı adama tepki gösterdiği görülüyor.

“AAA BANTLI MI ORA” DERKEN…

Yaptığı paylaşımında gelen yorumları yanıtlayan genç kız, ‘‘acaba ne diyerek böyle yaptı?’’ sorusunu yanıtladı. Genç kız yanıtında, ‘‘Ben paketi düşürüp patlattığımı ve geri bantladığımı söyleyerek bantlı kısmı gösteriyorum ona. O da “aaa bantlı mı ora” derken beni okşuyor’’ diye açıkladı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

70 yaş üzeri olduuğ görülen yaşlı adamın genç kızı gördükten sonra ürün istemeye bahanesiyle koluna dokunup taciz etmesi güvenlik kameralarına yakalandı.

Olaya anında tepkisini ortaya koyan genç kız, ardından ‘Kavuşmamız imkansız (torunu yaşındayım)’ diye paylaştı. Market çalışanın sakin bir şekilde olayı atlatmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Market çalışanının paylaştığı videonun ardından, diğer platformlarda da paylaşılması tacizin boyutunu gösterirken, birçok sosyal medya kullanıcısı olaya tepkisiz kalamadı.

Sosyal medya kullanıcıları, ‘‘Çıldıracağım’’, ‘‘Bu psikolojiyi atlatmak zor kız orda çalışıyor adama ne diyebilir ki o korkuyla’’, ‘‘Yaşı kaç olursa olsun tepki gösterin içindeki niyeti bilemeyiz evet ekmek parası önemli ama hiçbir şey sizden ve hayata olan çizgilerinizden önemli değil’’ şeklinde tepki gösterdi.