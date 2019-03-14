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Yaşlı adam traktör üzerinde kalp krizi geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 17:42 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde yaşlı bir adam tarlasında traktör üzerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Soğukkuyu Mahallesi’nde Enver Ünal (66) isimli bir kişi traktörü ile tarlaya çalışmaya gitti.

Konya’nın Kulu ilçesinde yaşlı bir adam tarlasında traktör üzerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Soğukkuyu Mahallesi’nde Enver Ünal (66) isimli bir kişi traktörü ile tarlaya çalışmaya gitti. Bir süre sonra yakınları, telefonla aradıkları Ünal’a ulaşamadı. Bunun üzerine tarlaya giden Ünal’ın yakınları yaşlı adamı traktör üzerinde hareketsiz buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ünal’ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Ünal, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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