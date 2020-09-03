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Yaşlı adam tüfekle öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 09:03 | Son Güncelleme

Samsun’da tartışma sırasında pompalı tüfekli saldırıya uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti.Olay, Vezirköprü ilçesinde meydana geldi.

Yaşlı adam tüfekle öldürüldü

Samsun’da tartışma sırasında pompalı tüfekli saldırıya uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Olay, Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veyis Bıçak (77) ile R.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K. pompalı tüfekle ateş ederek Veyis Bıçak’ı vurarak yaraladı. Ağır yaralanan Veyis Bıçak, Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaşlı adam Samsun’daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı R.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olayda ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı adam tüfekle öldürüldü

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