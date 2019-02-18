HABER

Yaşlı adam yanan evden emekleyerek kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 12:35 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yürüme güçlüğü çeken İsmail Atmaca'nın (85) evinde yangın çıktı.

Yaşlı adam yanan evden emekleyerek kurtuldu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yürüme güçlüğü çeken İsmail Atmaca'nın (85) evinde yangın çıktı. Atmaca emekleyerek dışarı çıkıp canını kurtarırken, evi kullanılmaz hale geldi.
Olay, Çorlu'ya bağlı Seyman Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Atmaca'nın yalnız yaşadığı tek katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, içeride bulunan ve yaşlılığa bağlı yürüme güçlüğü çeken Atmaca, emekleyerek dışarı çıktı. İsmail Atmaca olayı küçük sıyrıklarla atlatırken, yangın çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evin kullanılmaz hale geldiği belirlendi. Jandarma ve itfaiyenin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Yaşlı adam yanan evden emekleyerek kurtulduYaşlı adam yanan evden emekleyerek kurtulduYaşlı adam yanan evden emekleyerek kurtulduYaşlı adam yanan evden emekleyerek kurtuldu

PARTNERİki ünlünün hayatlarını değiştiren kararlarıİki ünlünün hayatlarını değiştiren kararları
Mahalleliye kamyonetten ateş açan 2 kişi tutuklandıMahalleliye kamyonetten ateş açan 2 kişi tutuklandı
Kocaeli'nde 'hayalet konteyner' operasyonuKocaeli'nde 'hayalet konteyner' operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Yıldız golcünün bileti kesildi

Yıldız golcünün bileti kesildi

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.