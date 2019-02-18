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Yaşlı adam yanan evden emekleyerek kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 13:11 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yürüme güçlüğü çeken İsmail Atmaca (85) yangın çıkan evinden emekleyerek dışarı çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yürüme güçlüğü çeken İsmail Atmaca (85) yangın çıkan evinden emekleyerek dışarı çıktı. Atmaca olayı küçük sıyrıklarla atlatırken, evi tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi.
Olay, ilçeye bağlı Seyman Mahallesinde meydana geldi. İsmail Atmaca'nın yalnız yaşadığı tek katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, evde bulunan ve yaşlılığa bağlı nedenlerle yürüme güçlüğü çeken Atmaca, emekleyerek evden dışarı çıkmayı başardı. İsmail Atmaca olayı küçük sıyrıklarla atlatırken, yangın çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma ve itfaiyenin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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