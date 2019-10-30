Yaşlı adam yolda ölü bulundu

Samsun’da yolda yürürken yüzüstü düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Ordu Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Şimşek (76), yolda yürürken yüzüstü yere düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Yüzünde kırıklar oluştuğu öğrenilen Mehmet Şimşek’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.