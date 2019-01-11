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Yaşlı adama 'Birlikte olalım' diyerek 500 TL'sini alıp, kaçtılar

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 21:57 | Son Güncelleme

AYDIN’ın Efeler ilçesinde, iddiaya göre 'Birlikte olalım' diyerek Mehmet C.'nin (72) 500 TL'sini alan kimliği belirsiz iki kadın kayıplara karıştı.  Dolandırıldığını  anlayan Mehmet C., polise başvurdu.

Yaşlı adama 'Birlikte olalım' diyerek 500 TL'sini alıp, kaçtılar

Burhan CEYHAN/EFELER (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Efeler ilçesinde, iddiaya göre 'Birlikte olalım' diyerek Mehmet C.'nin (72) 500 TL'sini alan kimliği belirsiz iki kadın kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan Mehmet C., polise başvurdu.
Olay, saat 16.00 sıralarında Atatürk Kent Meydanı yakınlarında meydana geldi. Mehmet C., Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Atatürk Kent Meydanı’na doğru yürürken, iddiaya göre yanına tanımadığı iki kadın geldi. Mehmet C.'den önce yardım isteyen kadınlar daha sonra cinsel birliktelik teklifinde bulunarak 500 TL istedi. Mehmet C., cebinden 500 TL çıkararak, iki kadına verdi. Kadınlar bir şeyler alıp geleceklerini söyleyerek ortadan kayboldu. Bir süre bekleyen Mehmet C., kadınların geri gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulundu.
Mehmet C.'nin ifadesi üzerine polis iki kadını yakalamak için çalışma başlattı.

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