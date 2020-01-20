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  4. Yaşlı adama çarptı; annesiyle birlikte ağladı

Yaşlı adama çarptı; annesiyle birlikte ağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 18:03 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken, Ali Akdere'nin (25) otomobille çarptığı Mustafa Armut (89), ağır yaralandı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken, Ali Akdere'nin (25) otomobille çarptığı Mustafa Armut (89), ağır yaralandı. Ehliyetinin olmadığı belirlenen Akdere ile araçtaki annesi, kaza yerinde gözyaşı döktü.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Azerbaycan Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Akdere yönetimindeki 46 BY 810 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Armut'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Armut, refüje savrularak, ağır yaralandı. Yaşlı adamın yardımına kazayı görenler koştu. Bu sırada Ali Akdere ile yanındaki annesi Fatma Akdere, araçtan inip, Armut'u yerde hareketsiz yatarken görünce şok yaşadı. Ağlamaya başlayan sürücü ve annesini, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırılan Mustafa Armut'u Fatma Akdere de yalnız bırakmadı. Tedaviye alınan Armut'un hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Öte yandan ehliyeti olmadığı belirlenen Ali Akdere, yeşil ışıkta geçtiğini ve yaşlı adamın birden karşısına çıktığını öne sürdü. Akdere, ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

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