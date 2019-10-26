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Yaşlı adama midibüsün çarpma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 12:22 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, midibüsün çarpması sonucu yaralanan Hüseyin Tam (94), hastanede tedaviye alındı.

Murat YAYIN/ MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, midibüsün çarpması sonucu yaralanan Hüseyin Tam (94), hastanede tedaviye alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Malkara -Şarköy karayolunun Kavakçeşme Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kavakçeşme’de oturan 6 çocuk babası Hüseyin Tam, Tekirdağ’daki yakınlarını ziyaret etmek için yola çıktı. Karayolu üzerinde duran Hüseyin Tam, Tekirdağ- Şarköy seferini yapan midibüsü durdurdu. Ardından da midibüse binmek için yolun karşısına geçti. O sırada geri gelen midibüs Hüseyin Tam'a çarptı. Yaralanan Tam, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevke edilen Hüseyin Tam, tedaviye alındı.
Kaza anı ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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