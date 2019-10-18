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Yaşlı adama tuvalette kabusu yaşattı, 3 gün kaçabildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 15:09 | Son Güncelleme

Antalya’da yaşlı bir kişiden bıçak zoruyla telefonunu gasp ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı.Olay, Muratpaşa ilçesi Serdengeçti Parkı’nda üç gün önce meydana geldi.

Yaşlı adama tuvalette kabusu yaşattı, 3 gün kaçabildi

Antalya’da yaşlı bir kişiden bıçak zoruyla telefonunu gasp ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Serdengeçti Parkı’nda üç gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parktaki tuvalete giren emekli Mehmet Ali D. (63), içerideyken arkasından kimliği belirsiz erkek şahıs girdi. İddiaya göre elindeki bıçağı göstererek Mehmet Ali D.’den 20 lira istedi. Üzerinde para olmadığını söylemesi üzerine şüpheli şahıs bıçağı D.’nin karnına dayayarak çantasındaki cep telefonunu alıp olay yerinden kaçtı.
Mehmet Ali D.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İfadesi alınan Mehmet Ali D., şahıs hakkında şikayetçi olurken, polis de şapkalı olduğu belirtilen 20-25 yaşlarındaki gaspçıyı bulmak için çalışma başlattı.
Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki onlarca güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmada şüphelinin M.G. (24) olduğunu belirlendi. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Yaşlı adama tuvalette kabusu yaşattı, 3 gün kaçabildi

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