HABER

Yaşlı adamdan 9 gündür haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 15:28 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesine bağlı Işıklar köyündeki yalnız yaşayan Yusuf Akyüz'den (70) , 9 gündür haber alınamıyor.

Yaşlı adamdan 9 gündür haber alınamıyor

Erkan BAY/BASKİL (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Baskil ilçesine bağlı Işıklar köyündeki yalnız yaşayan Yusuf Akyüz'den (70) , 9 gündür haber alınamıyor.
Baskil ilçesindeki Işıklar köyünde yalnız yaşayan Yusuf Akyüz, geçen hafta Cumartesi günü Malatya’ya gitmek için evinden ayrıldı. Kardeşleri Yusuf Akyüz'den haber alamayınca kendi imkanlarıyla arama yaptı, sonuç alamayınca da jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Yusuf Akyüz’ün gittiği güzergahlarda araştırma yaptı.
Yusuf Akyüz’ün yeğeni Hasan Bakay, "Herhangi bir hastalığı yoktu. Sadece yaşlılığa bağlı yürümede zorluk çekiyordu. 9 gün önce köyden 'Malatya’ya gidiyorum' diyerek çıkmış ve bir daha haber alınamadı. Kardeşleri ve bizler arıyoruz. Durumu jandarmaya bildirdik. Hayatından endişe ediyoruz" dedi.
Yusuf Akyüz'ü arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBeyaz: Çok yakında bomba bir şey gelecek!Beyaz: Çok yakında bomba bir şey gelecek!
Eniştesinin elinden aldığı silahla başına ateş ettiEniştesinin elinden aldığı silahla başına ateş etti
Zigana dağında kızak yoğunluğuZigana dağında kızak yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şişli'de beton mikseri 2 kardeşe çarptı! 1 ölü,1 yaralı

Geriye sadece ayakkabısı kaldı

EFT dolandırıcılarına operasyon! Üzerlerinden 17 bin TL çıktı

Yakalandılar! Üzerlerinden 17 bin TL çıktı

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili yeni bilgi ortaya çıktı

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili yeni bilgi ortaya çıktı

Antalya'da turistler aralık ayında denize girdi

Aralık ayında deniz keyfi! Sahile akın ettiler

Halk TV satıldı mı? Serhan Asker açıkladı

Halk TV satıldı mı?

Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti 

Dev gemi boğazdan geçti! Geçişler durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.