Yaşlı adamdan İmamoğlu’na: “Senin şahsına veririm, ama CHP’ye oy vermem”

Üsküdar’da Pazar turuna çıkan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Partili bir seçmen arasında dikkat çeken CHP diyaloğu yaşandı. İmamoğlu ile keyifli bir sohbet yapan yaşlı adam, “Senin şahsına veririm sorun yok, ama CHP’ye oy vermem” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş’tan vapurla geldiği Üsküdar’da halkın arasına karıştı. İmamoğlu, esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle başladığı seçim turunda, Kısıklı ve Ferah Mahallesindeki Pazar alanına uğradı. Burada alışverişe gelen vatandaşlarla ve pazarcı esnafıyla sohbet eden İmamoğlu, onların sorunlarını dinleyerek seçime yönelik destek istedi.

“Senin şahsına veririm, ama CHP’ye oy vermem”

Pazar geçişi sırasında İmamoğlu ile AK Partili olduğunu söyleyen 70 yaşındaki Ali Kasap isimli seçmen arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. Ali Kasap isimli yaşlı adam İmamoğlu’na, ‘Ben 16 senedir AK Parti’ye oy veriyorum, CHP’ye oy vermem. Ben Trabzon Sürmeneliyim, 1974 senesinde gaz kuyruklarında bekledim, 1992 yılında Fikirtepe’de dükkanım vardı o zaman maske ile gidip geliyordum dükkana ben nasıl oy vereyim. Senin şahsına veririm sorun yok, ama CHP’ye vermem. Bu yeni mi başladı aynı zihniyet’ deyince İmamoğlu, karşılık olarak, ‘30 sene geçti kurban olduğum. Sayın Cumhurbaşkanı ilk kazanıldığı zaman partinin teşkilatı bile giderek bazı mahallerde çöp topladığını biliyorum. Güzel işler yapmıştır, o devir bitti. Şimdi eksik yapanlar, yanlış yapanlar var değiştirin gitsin’ dedi. Bunun üzerine yaşlı adam ‘Binali Yıldırım mı yanlış yapıyor?’ deyince İmamoğlu, ’Yanlış yapanlar var dedim, Binali Bey rakibim yolu açık olsun. Ben diyorum ki, ben ondan hızlı koşarım, ben diyorum ki ondan çok çalışırım, ben diyorum ki ondan daha maharetliyim’ diye karşılık verdi. İmamoğlu ile diyalogunu sürdüren Ali Kasap, ‘Yaparsın da senin arkandakiler yaptırmaz. Kılıçdaroğlu bana rakip çıkacak der seni aşağıya alır’ deyince İmamoğlu, bu kez yaşlı adama sarılarak, "Öyle bir insan değil, sırf senin için kazanacağım şimdi daha da güçlendim" yanıtını verdi.