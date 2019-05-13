Yaşlı adamı dolandıran 2 kişi tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, Abdullah Yeni'nin (80) evine giderek, kendilerini 'istihbarat görevlisi' olarak tanıtan, terör operasyonunda isminin geçtiği yalanıyla korkutup 50 bin lirasını aldığı öne sürülen Yusuf Solmaz ve Ümit Mahov, jandarma tarafından yakalandı. İki zanlı, sevk edildiği adliyede, çıkarıdıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 27 Nisan Cumartesi günü Acıpayam ilçesinde meydana geldi. Abdullah Yeni'nin evine giden Yusuf Solmaz (25) ve Ümit Mahov (27), kendilerini 'istihbarat görevlisi' olarak tanıttı. Yaşlı adama, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyona isminin karıştığını söyleyen şüpheliler, kendisini temize çıkarmak için operasyon düzenleyeceklerini, bu operasyon için para kullanacaklarını daha sonra ise parayı geri iade edeceklerini söyledi. Abdullah Yeni'yi kandıran zanlılar, 50 bin lirasını alarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından dolandırıldığını anlayan Abdullah Yeni, durumu jandarmaya bildirdi. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, Yusuf Solmaz ve Ümit Mahov'un kent merkezinde yaşadığı evi tespit etti. Eve baskın yapan ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Solmaz ve Ümit Mahov, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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