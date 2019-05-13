HABER

Yaşlı adamı dolandıran 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 16:50 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, Abdullah Yeni'nin (80) evine giderek, kendilerini 'istihbarat görevlisi' olarak tanıtan, terör operasyonunda isminin geçtiği yalanıyla korkutup 50 bin lirasını aldığı öne sürülen Yusuf Solmaz ve Ümit Mahov, jandarma tarafından yakalandı.

Yaşlı adamı dolandıran 2 kişi tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, Abdullah Yeni'nin (80) evine giderek, kendilerini 'istihbarat görevlisi' olarak tanıtan, terör operasyonunda isminin geçtiği yalanıyla korkutup 50 bin lirasını aldığı öne sürülen Yusuf Solmaz ve Ümit Mahov, jandarma tarafından yakalandı. İki zanlı, sevk edildiği adliyede, çıkarıdıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, 27 Nisan Cumartesi günü Acıpayam ilçesinde meydana geldi. Abdullah Yeni'nin evine giden Yusuf Solmaz (25) ve Ümit Mahov (27), kendilerini 'istihbarat görevlisi' olarak tanıttı. Yaşlı adama, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyona isminin karıştığını söyleyen şüpheliler, kendisini temize çıkarmak için operasyon düzenleyeceklerini, bu operasyon için para kullanacaklarını daha sonra ise parayı geri iade edeceklerini söyledi. Abdullah Yeni'yi kandıran zanlılar, 50 bin lirasını alarak kayıplara karıştı.
Olayın ardından dolandırıldığını anlayan Abdullah Yeni, durumu jandarmaya bildirdi. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, Yusuf Solmaz ve Ümit Mahov'un kent merkezinde yaşadığı evi tespit etti. Eve baskın yapan ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Solmaz ve Ümit Mahov, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Botta 41 göçmen yakalandıBotta 41 göçmen yakalandı
Van'da, sazlıkların arasında 350 metre ağ ele geçirildiVan'da, sazlıkların arasında 350 metre ağ ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.