HABER
  4. Yaşlı adamı evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırdı

Yaşlı adamı evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 16:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 85 yaşındaki adamı evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırdığı iddia edilen Mitat Ö.

Yaşlı adamı evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırdı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 85 yaşındaki adamı evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırdığı iddia edilen Mitat Ö. (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaşlı bir adamın dün evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Asayiş ekipleri, teknik ve fiziki takip sonunda şüphelinin dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan Mitat Ö. olduğunu belirledi. Şüphelinin Oba Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, bugün öğle saatlerinde baskın yaptı. Mitat Ö., kaçmaya çalışırken yakalandı.
Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda 40'ı dolandırıcılık olmak üzere 51 suç kaydı bulunduğu belirlenen Mitat Ö.'nün, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde kendisini tüccar olarak tanıtıp, satın aldığı çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın parasını ödemeyerek çiftçileri dolandırdığı da belirlendi. Mithat Ö., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok
Ceren Özdemir'in adı, fakültesinin konferans salonuna verildiCeren Özdemir'in adı, fakültesinin konferans salonuna verildi
CHP’li belediye başkanına,"İşe alımlarda hakkaniyetli davranmadı” tepkisiCHP’li belediye başkanına,"İşe alımlarda hakkaniyetli davranmadı” tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı!

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı!

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Bu belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

Bu belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

6 yılda 98 kilo verdi! 'Erkeklerden korunmak...'

6 yılda 98 kilo verdi! 'Erkeklerden korunmak...'

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

İki gündür aranıyordu! Kayıp üniversite öğrencisinin cansız bedeni bulundu

İki gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama

Türkiye'den Süleymani açıklaması

Libya tezkeresi anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Libya tezkeresi anketinde dikkat çeken sonuçlar!

85 yaşındaki kişiye 'evlilik' tuzağı! 574 bin TL'sini alıp kayıplara karıştı

85 yaşındaki kişiye 'evlilik' tuzağı!

Denizli’de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti

Denizli’de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.