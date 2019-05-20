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Yaşlı adamı ipte gördü, camı kırdı, kurtarmaya çalıştılar sonuçsuz kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 16:29 | Son Güncelleme

Çorum’da ayakkabı ustası yaşlı adam iş yerinde iple kendini asarak intihar etti.Çorum’da, yaşlı adamı iple asılı vaziyette gören bir kadın, iş yerinin camını kırarak yaşlı adamı ipten aldı ancak kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı.

Yaşlı adamı ipte gördü, camı kırdı, kurtarmaya çalıştılar sonuçsuz kaldı

Çorum’da ayakkabı ustası yaşlı adam iş yerinde iple kendini asarak intihar etti.
Çorum’da, yaşlı adamı iple asılı vaziyette gören bir kadın, iş yerinin camını kırarak yaşlı adamı ipten aldı ancak kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı. Olay, Çepni Mahallesi Aynalı 1. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ayakkabı ustası Osman Şahin, girdiği bunalımdan kurtulamayarak iş yerinde ayakkabı bağcığıyla kendini astı. O sırada iş yerine gelen Emine Çevik, yaşlı adamı ipte görünce yan tarafta bulunan terzi Osman Eski’ye haber verdi. İş yerinin kapısının camını kıran Çevik daha sonra Eski ile dükkana girerek yaşlı adamı ipten kurtardı. İkilinin yaşı adamı hayatta tutma çalışmaları sonuçsuz kaldı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı inceleme Şahin’in hayatını kaybettiği öğrenilirken, yaşlı adamı kurtarmaya çalışırken yaralanan Çevik ise ambulansta tedavi edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yaşlı adamı ipte gördü, camı kırdı, kurtarmaya çalıştılar sonuçsuz kaldı

Yaşlı adamı ipte gördü, camı kırdı, kurtarmaya çalıştılar sonuçsuz kaldı

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