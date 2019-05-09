Yaşlı adamı otobüsten indiren şoföre süresiz işten uzaklaştırma cezası

Adana’da yaşlı bir adamı otobüsten zorla indiren otobüs şoförüne süresiz işten uzaklaştırma cezası verildi.

Yaşlı yolcuyu otobüsten zorla indirdiği için süresiz uzaklaştırma cezası verilen otobüs şoförü İHA muhabirine olayı anlattı. Mehmet Emin Can, “Amca otobüse bindi, arka koltuğa geçti. ‘Amca bağırdı bana mı sesleniyorsun’ dedi. Ben de ‘hayır sana bir şey söylemedim’ dedim üstelemeye devam etti. Amca çok alkollüydü. Yolcuların huzuru bozulduğu için ben de inmesi için rica ettim. O da inmek istemedi yanıma geldi, küfür etti. Bende kolundan tutup aşağı indirdim. İnince de sarhoştu zaten yere yattı. Ayakta durmakta da zorlanıyordu. Ücretli veya ücretsiz biz yaşlıyı müşteriyi ayırt etmiyoruz. Düşen yaşlı amca da istese beni dün şikayet ederdi, etmedi. Bütün yolcularımız anladı alkollü olduğunu o yüzden indirmek zorunda kaldım. Keşke polisi arasaydık biz bu duruma düşmeseydik. Güvenlik kameralarında var bunlar. Kimin hatalı kimin hatasız olduğu belli” diye konuştu.

Şoför Can, süresiz uzaklaştırma cezası aldığını belirterek, “Haklıyım veya haksızım bu önemli değil inşallah bir daha bu olaylarla karşılaşmayız” dedi.