Yaşlı adamı savcı olduğuna inandırıp bankadaki tüm parasını çaldı! Savcı kılığındaki dolandırıcı adamı 390 bin TL dolandırdı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 69 yaşındaki R.V., kendini savcı olarak tanıtan bir dolandırıcının hedefi oldu. Olay, R.V.'nin telefonuna gelen bir arama ile başladı. Kimliği henüz tespit edilemeyen dolandırıcı, R.V.’yi arayarak adının bir suçlamaya karıştığını ve hesabından izinsiz para çekildiğini iddia etti. Dolandırıcı, operasyon yapacaklarını söyleyerek R.V.’den para talep etti.

390 BİN TL DOLANDIRDI

R.V., arayan kişinin savcı olduğunu düşünerek duruma inandı ve hesaplarındaki 390 bin TL'yi dolandırıcıya gönderdi. Ancak kısa bir süre sonra dolandırıldığını anlayan R.V., hemen karakola giderek şikayetçi oldu. Emniyet güçleri, dolandırıcının kimliğini belirlemek ve olayla ilgili soruşturma başlatmak için çalışmalara başladı.

(DHA)