Yaşlı adamı sırtında taşıyan jandarma ödüllendirildi

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamı sırtına alarak yolun karşısına geçiren 2 jandarmaya, İl Jandarma Komutanı Albay Yiğit Cengiz takdir belgesi ve hediye verdi.

Olay, 11 Aralık'ta Akyazı Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşağa gelen Mürsel Altun, yoğun trafik nedeniyle yolun karşısına geçemeyince beklemeye başladı. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan ve evlerine gitmek üzere birlikten ayrılan 2 jandarma, yaşlı adamı fark edince araçlarını durdurup, indi. Jandarma Uzman Çavuş Sadık Üstün trafiği durdururken, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Tekin ise Mürsel Altun’u sırtına alarak yolun karşısına geçirdi. O anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına kaydedildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Yiğit Cengiz, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Tekin ile Jandarma Uzman Çavuş Sadık Üstün’e yapmış oldukları davranış nedeniyle teşekkür ederek, takdir belgesi ve hediye verdi.

Yaptıkları hareketin insanlık vazifesi olduğunu belirten Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Tekin, "Yaptığımız bu eylem insanlık adına bir anlam bulmuş ise ne mutlu bize. Jandarma olarak her zaman vatandaşımızın hizmetindeyiz. Vatandaşımızın başımızın üzerinde yerleri vardır. Mürsel Altun amcaya yaşamında sağlık ve mutluluklar dileriz" dedi.

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