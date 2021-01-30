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  4. Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar

Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar

30.01.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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Kütahya’da, yaşadığı maddi sıkıntı nedeniyle 50 koyununu satmak için 37 bin 500 liraya anlaşan 75 yaşındaki Abdullah Zengin, dolandırıcıların kurduğu tuzağın kurbanı oldu.

Kütahya’da, yaşadığı maddi sıkıntı nedeniyle 50 koyununu satmak için 37 bin 500 liraya anlaşan 75 yaşındaki Abdullah Zengin, dolandırıcıların kurduğu tuzağın kurbanı oldu. Bin 200 lira kapora alan yaşlı adamı dağ başına terk ederek verdikleri senedi geri alan şüpheliler, 35 bin 500 lira yerine 800 TL göndermekle yetindi.

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlılar köyünde yaşlı karısıyla birlikte ikamet eden Abdullah Zengin, yaşlandığı için bakmakta zorlandığı 50 koyununu satıp borçlarından kurtulmak isterken kendisine kurulan tuzağa düştü. Manisa’dan ticaret yapmak için Kütahya’ya geldiğini belirten 3 kişi, Abdullah Zengin’e ulaştı. Maddi zorluklar nedeniyle koyunlarını satmak isteyen Abdullah Zengin’le anlaşan 3 şüpheli, önce bin 250 TL para verip geri kalan parayı da 4 gün içerisinde ödeme dolayısıyla senet yaptı. Ertesi gün 50 koyun ile birlikte Abdullah Zengin’i de alarak Manisa’ya giden şüpheliler, Abdullah Zengin’i bir dağ başında bırakıp verdikleri senedi de alarak kaçtılar. Hayatını kurtardığına sevinen Abdullah Zengin, bir şehirler arası otobüse atlayarak köyüne döndü.

Dolandırıcılar dalga geçerek 800 TL gönderdiler
Olaydan yaklaşık 1 hafta sonra Abdullah Zengin’i telefonla arayan şüpheliler, “Paranı Gediz Postanesi’ne gönderdik” dediler. Bir mutlulukla postaneye giden Zengin, yaşadığı şokların üzerine adeta bir şok daha yaşadı. Şüpheli şahıslar, 50 koyunun karşılığında geriye kalan 35 bin 500 TL yerine sadece 800 TL gönderdiler.
Başından geçenleri İhlas Haber Ajansı muhabirlerine anlatan Abdullah Zengin, 50 koyun karşılığında toplamda 2 bin TL aldığını belirtti. Zengin, “Dolandırıcılara 50 koyun verdim. Ertesi gün yükledik koyunları, beni de alıp Manisa’da bir köye gittik. Orada beni körpe bir yerde indirdiler. Koyunların da zaten 20 tanesini kesmişler. Koyunların karşılığında bana bir senet verdiler, senete karşılık bir hafta sonra 800 TL gönderdiler Gediz Postanesi’ne. Uğraştım ama paramı almamın imkanını bulamadım. 50 koyun karşılığında toplamda 2 bin TL para aldım” dedi.
Bu günlerde torunlarının aldığı 6 koyunla uğraşan Abdullah ve Ayşe Zengin çifti, kendilerini dolandıranları bulunması ve mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorlar.

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