Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar

Kütahya’da, yaşadığı maddi sıkıntı nedeniyle 50 koyununu satmak için 37 bin 500 liraya anlaşan 75 yaşındaki Abdullah Zengin, dolandırıcıların kurduğu tuzağın kurbanı oldu. Bin 200 lira kapora alan yaşlı adamı dağ başına terk ederek verdikleri senedi geri alan şüpheliler, 35 bin 500 lira yerine 800 TL göndermekle yetindi.

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlılar köyünde yaşlı karısıyla birlikte ikamet eden Abdullah Zengin, yaşlandığı için bakmakta zorlandığı 50 koyununu satıp borçlarından kurtulmak isterken kendisine kurulan tuzağa düştü. Manisa’dan ticaret yapmak için Kütahya’ya geldiğini belirten 3 kişi, Abdullah Zengin’e ulaştı. Maddi zorluklar nedeniyle koyunlarını satmak isteyen Abdullah Zengin’le anlaşan 3 şüpheli, önce bin 250 TL para verip geri kalan parayı da 4 gün içerisinde ödeme dolayısıyla senet yaptı. Ertesi gün 50 koyun ile birlikte Abdullah Zengin’i de alarak Manisa’ya giden şüpheliler, Abdullah Zengin’i bir dağ başında bırakıp verdikleri senedi de alarak kaçtılar. Hayatını kurtardığına sevinen Abdullah Zengin, bir şehirler arası otobüse atlayarak köyüne döndü.