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  4. Yaşlı adamın 103 bin lirası dolandırıldı

Yaşlı adamın 103 bin lirası dolandırıldı

15.11.2020 12:28 | Son Güncelleme:
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Telefon dolandırıcılarının son hedefi Malatya’da 81 yaşındaki vatandaş oldu.

Telefon dolandırıcılarının son hedefi Malatya’da 81 yaşındaki vatandaş oldu. Kendilerini yine polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşen yaşlı adam, 103 bin 260 TL’sini kaptırdı.
Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen telefon dolandırıcıları, özellikle yaşlı şahısları ağlarına düşürmeye devam ediyor. Bilindik savcı ve polis numaraları ile tuzaklarına düşürdükleri mağdurların paralarını alan çetenin son kurbanı ise Malatya’da yaşayan 81 yaşındaki A.E.B. oldu.
Yaşlı adamı tuzağa düşüren telefon dolandırıcıları, aynı senaryo ile para isteyince kandırıldığından habersiz olan A.E.B., 103 bin 260 TL parayı Çilesiz Mahallesi’nde belirtilen adrese getirerek şüphelilere teslim etti.
Daha sonra dolandırıldığının farkına varan yaşlı adam, polise ihbarda bulundu. Ekipler parayı teslim alan şüphelilerin bindiği aracı kısa sürede tespit ederken, Akçadağ ilçesine gittikleri belirlenen dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, şüphelilerin kaçtığı minibüs ise sürücüsü ile birlikte ele geçilirken, korsan taşımacılık yaptığı belirlenen araç sürücüsüne 8 bin TL para cezası ile 60 gün trafikten men işlemi uygulandı.

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