Yaşlı adamın 53 yıllık eşini öldürme davası

İSTANBUL(AA) - Sarıyer'de 53 yıllık eşi Esma Aksakal'ı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu sanık Bilal Aksakal'ın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Bilal Aksakal ve avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Maktul Esma Aksakal'ın çocukları Çiğdem Aksakal Toplu ve Murat Aksakal'ın müşteki sıfatıyla ifadeleri alındı. - Çocukları, babalarında şikayetçi olmadı. Müşteki Çiğdem Aksakal Toplu, babalarının kendilerinden sürekli yardım istediğini, annesinin ise kendisine "Yeter artık, ben hayatımı yaşamak istiyorum. Siz karışmayın ben kararımı verdim. Başımı alıp gideceğim." dediğin ifade etti. Annesinin başka bir kişiyle görüştüğünü, görüşmeyi kesmesi için annesini ikna edemediğini kaydeden Toplu, babasında şikayetçi olmadığını ve davaya katılma talebinin bulunmadığını söyledi.

Müşteki Murat Aksakal babasının kendisine "Annen Antalya'da bir adamla görüşüyor. Bak böyle şeyler var." diyerek mesajları gösterdiğini anlattı. Kendisinin annesini aradığını, annesinin ise "Baban abartıyor, Ben güzel laflar duymaktan hoşlanıyorum. Bu yaştan sonra böyle şeylerle mi uğraşacağım." dediğini kaydeden Murat Aksakal, babasından şikayetçi olmadığını belirtti. Sanığın damadı olan tanık Mehmet Toplu da kayınpederi ve kayınvalidesinin arasının mesajlar nedeniyle bozuk olduğunu, ikisini barıştırmak için uğraştıklarını ama bunu başaramadıklarını ifade etti. Sanık Bilal Aksakal da çocuklarının ahlaki nedenlerden dolayı olayları sınırlı anlattığını savunarak, "Çiğdem ve murat eksik bile söylemişlerdir. Ben mesajların resmini telefonuma kaydetmişim. Bu mesajlar incelendiğinde gerçekler görülecektir." şeklinde beyanda bulundu. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Bilal Aksakal'ın bu halinin devamına karar vererek, sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.